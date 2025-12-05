Eurovision 2026 boicottaggio senza precedenti | Israele partecipa ma ben quattro nazioni si ritirano

L’Eurovision Song Contest 2026 si prepara a diventare una delle edizioni più controverse della sua lunga storia. Quattro nazioni quali Spagna, Irlanda, Paesi Bassi e Slovenia, hanno annunciato ufficialmente il boicottaggio della manifestazione, prevista a Vienna dal 12 al 16 maggio prossimo. La decisione arriva come risposta diretta al via libera concesso a Israele dall’Unione Europea di Radiodiffusione, l’organismo che gestisce il festival canoro più seguito al mondo, con oltre 150 milioni di spettatori ogni anno. Il terremoto che sta scuotendo l’Eurovision ha radici profonde, legate al conflitto a Gaza e alle azioni militari israeliane. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Eurovision 2026, boicottaggio senza precedenti: Israele partecipa, ma ben quattro nazioni si ritirano

