Eurovision 2026 4 Paesi lasciano la gara | i motivi

Mentre in Italia cresce l’attesa per la settimana più musicale del 2026, quella del Festival di Sanremo, nel resto d’Europa i riflettori sono puntati sulla preparazione dell’ Eurovision Song Contest. L’edizione di quest’anno, ospitata a Vienna, è però segnata da tensioni interne: quattro Paesi, Spagna, Paesi Bassi, Irlanda e Slovenia, hanno scelto di non partecipare in segno di protesta contro la presenza di Israele tra le nazioni in gara. “Eurovision 2026”, perché 4 Paesi rinunciano alla gara. Dopo mesi di discussioni, la presenza di Israele all’ Eurovision Song Contest continua a essere uno dei punti più delicati dell’intera organizzazione. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Eurovision 2026, 4 Paesi lasciano la gara: i motivi

