Europei nuoto vasca corta Ceccon oro nei 100 dorso

Ilgiornale.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

- Articolo in aggiornamento - Pur non essendo al massimo della condizione l'azzurro Thomas Ceccon ha conquistato la medaglia d'oro nei 100 dorso agli Europei di nuoto in vasca corta di Lublino, in Polonia. Con il tempo di 49?27 l'atleta di Thiene (Vicenza) ha preceduto il francese Tomac e il britannico Oliver. Quinto posto per Lorenzo Mora. Ventiquattro anni, ha partecipato ai Giochi olimpici di Tokyo (2020) e Parigi (2024), vincendo vinto una medaglia d'oro, una d'argento e due di bronzo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

