Europei nuoto Razzetti e Curtis cercano conferme in mattinata l’Italia cala gli assi Ceccon e Quadarella in serata

La quarta giornata degli Europei in vasca corta di Lublino si apre con un programma piuttosto sparuto di batterie ma molto interessante in chiave Italia con Razzetti, Curtis e gli specialisti dei 100 stile libero che possono dire la loro in chiave finale e forse anche per qualcosa in più. Si parte con i 200 misti femminili, gara in cui l’unica azzurra al via sarà Anita Gastaldi, iscritta con 2’08”38 e inserita in una batteria molto competitiva. L’obiettivo sarà centrare una semifinale tutt’altro che scontata, perché davanti a tutte svetta il nome di Ellen Walshe, leader stagionale con 2’04”75, seguita dall’israeliana Anastasia Gorbenko, dalla belga Roos Vanotterdijk e dall’olandese Marrit Steenbergen. 🔗 Leggi su Oasport.it

