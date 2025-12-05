Europei di nuoto vasca corta 2025 | Ceccon è oro nei 100m dorso Quadarella argento negli 800m stile libero
Altre gioie azzurre giungono dagli Europei di nuoto vasca corta 2025, in corso di svolgimento a Lublino(Polonia). Thomas Ceccon ha conquistato l’oro nei 100m dorso con il tempo di 49’29”, mentre Simona Quadarella si prende l’argento negli 800 m stile libero. EUROPEI DI NUOTO VASCA CORTA 2025: LE GARE DI CECCON E QUADARELLA Il 24enne nuotatore vicentino ha impresso il proprio ritmo fin dalle prime battute venendo però rimontato dagli avversari intorno ai 50 metri. Ceccon non si è dato per vinto, e ha recuperato terreno mettendo in fila tutti gli altri. Secondo posto per il francese Mewrn Tomac, che ha completato la prova in 49?46 davanti all’inglese Olivier Morgan, terzo in 49?68. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
Leggi anche questi approfondimenti
Europei di nuoto in vasca corta. Ceccon oro nei 100 dorso, argento per la Quadarella L'Azzurra arriva seconda negli 800 stile libero con il nuovo record italiano Segui la diretta streaming su http://Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/12/nuoto-euro - facebook.com Vai su Facebook
Europei di #nuoto, la staffetta azzurra riscrive la storia: Deplano, Zazzeri, Di Pietro e Curtis nuotano in 1’27”26, cancellando il primato mondiale della Francia e firmando un’impresa memorabile Vai su X
Europei di nuoto in vasca corta. Ceccon oro nei 100 dorso, argento per la Quadarella - L'Azzurra arriva seconda negli 800 stile libero con il nuovo record italiano. Come scrive msn.com
Vasca corta, Ceccon oro europeo nei 100 dorso: "Sono venuto qui per vincere" - Impresa storica dell'azzurro che regala all'Italia la medaglia d'oro in questa disciplina per la prima volta nella storia degli Europei ... Si legge su tuttosport.com
LIVE Nuoto, Europei vasca corta 2025 in DIRETTA: Italia, oro argento e bronzo! Trionfa Ceccon nei 100 dorso, Quadarella seconda negli 800, Busa terzo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI EUROPEI DI NUOTO GLI ORARI E GLI AZZURRI IN GARA ALLE 19. Come scrive oasport.it
Ceccon, oro nei 100 dorso agli Europei di nuoto in vasca corta. Quinto posto per Lorenzo Mora - Thomas Ceccon vince la medaglia d'oro nei 100 dorso ai campionati europei in vasca corta di Lublino. Secondo msn.com
Europei di nuoto in vasca corta, argento per la Quadarella - La romana, già argento nei 400 stile libero, tocca in 8'03"00 alle spalle delle tedesca Isabel Gose (8'01"90) dopo aver nuotato “testa a testa” con la vincitrice. Secondo rainews.it
Medagliere Europei nuoto vasca corta 2025: l’Italia tallona i Paesi Bassi, Francia fuori dalla top10 - Da martedì 2 a domenica 7 dicembre si svolgeranno a Lublino, in Polonia, gli Europei senior 2025 di nuoto in vasca corta: la rassegna nella piscina da 25 ... Come scrive oasport.it