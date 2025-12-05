Europei di nuoto vasca corta 2025 | Ceccon è oro nei 100m dorso Quadarella argento negli 800m stile libero

Altre gioie azzurre giungono dagli Europei di nuoto vasca corta 2025, in corso di svolgimento a Lublino(Polonia). Thomas Ceccon ha conquistato l’oro nei 100m dorso con il tempo di 49’29”, mentre Simona Quadarella si prende l’argento negli 800 m stile libero. EUROPEI DI NUOTO VASCA CORTA 2025: LE GARE DI CECCON E QUADARELLA Il 24enne nuotatore vicentino ha impresso il proprio ritmo fin dalle prime battute venendo però rimontato dagli avversari intorno ai 50 metri. Ceccon non si è dato per vinto, e ha recuperato terreno mettendo in fila tutti gli altri. Secondo posto per il francese Mewrn Tomac, che ha completato la prova in 49?46 davanti all’inglese Olivier Morgan, terzo in 49?68. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

