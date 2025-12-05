Europei di Nuoto in Vasca Corta 4×50 stile libero mista da favola | per l’Italia è ancora oro
Lublino – E’ un’altra splendida medaglia in staffetta per l’Italia dei Fenomeni agli Europei di Nuoto in Vasca Corta. Gli Azzurri hanno messo l’oro al collo nella 4×50 stile libero mista. A salire sul primo gradino del podio sono stati Leonardo Deplano, Lorenzo Zazzeri, Silvia Di Pietro e Sara Curtis che hanno vinto in 1’27?26, con il nuovo record del mondo. E migliorato di sei centesimi (il tempo fatto dalla Francia nella competizione del 2022). L’argento è andato all’Ungheria (1’28?04) e il bronzo all’Olanda (1’28?42). Gli Azzurri fanno 5 medaglie in totale e tre ori scintillanti in bacheca. La competizione si svolgerà a Lublino fino al 7 dicembre. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
