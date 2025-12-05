Europei di nuoto Ceccon d’oro nei 100 dorso Quadarella splendida argento negli 800 stile
Agli Europei di nuoto in vasca corta, in corso a Lublino (Polonia), l’Italia conferma la propria forza conquistando due nuove medaglie, un oro e un argento, di grande prestigio. Il protagonista della giornata è Thomas Ceccon, che trionfa nei 100 dorso con una gara perfetta, mentre Simona Quadarella firma un brillante argento negli 800 stile . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Altre letture consigliate
Europei di nuoto in vasca corta. Ceccon oro nei 100 dorso, argento per la Quadarella L'Azzurra arriva seconda negli 800 stile libero con il nuovo record italiano Segui la diretta streaming su http://Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/12/nuoto-euro - facebook.com Vai su Facebook
Europei di #nuoto, la staffetta azzurra riscrive la storia: Deplano, Zazzeri, Di Pietro e Curtis nuotano in 1’27”26, cancellando il primato mondiale della Francia e firmando un’impresa memorabile Vai su X
Ceccon, oro nei 100 dorso agli Europei di nuoto in vasca corta. Quinto posto per Lorenzo Mora - Thomas Ceccon vince la medaglia d'oro nei 100 dorso ai campionati europei in vasca corta di Lublino. ilmattino.it scrive
Nuoto, Thomas Ceccon: “Sono venuto per vincere e torno a casa con due ori” - Thomas Ceccon ha vinto la finale dei 100 metri dorso maschili agli Europei senior di nuoto in vasca corta 2025, in corso di svolgimento a Lublino, in ... Segnala oasport.it
Europei di nuoto in vasca corta. Ceccon oro nei 100 dorso, argento per la Quadarella - L'Azzurra arriva seconda negli 800 stile libero con il nuovo record italiano. Come scrive msn.com
Europei di nuoto in vasca corta, Ceccon medaglia d'oro nei 100 dorso - Thomas Ceccon ha vinto la medaglia d'oro negli Europei di vasca corta in corso a Dublino. Come scrive corrieredellosport.it
Europei di nuoto in vasca corta, Thomas Ceccon oro nei 100 dorso - Per la prima volta nella storia degli Europei di nuoto in vasca corta l'Italia vince la medaglia d'oro nei 100 dorso ... Riporta msn.com
Nuoto, Ceccon oro nei 100 dorso agli Europei in vasca corta - Thomas Ceccon vince la medaglia d'oro nei 100 dorso ai campionati europei in vasca corta di Lublino. Scrive reggiotv.it