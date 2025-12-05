Europa semplifica le regole sulle piante Tea Comas | Come produttori siamo molto soddisfatti

L’esito del trilogo, il negoziato inter istituzionale informale tra Parlamento europeo, Consiglio e Commissione, ha portato al raggiungimento di un accordo provvisorio sul regolamento per le Nuove tecniche genomiche (Ngt), meglio note in Italia come Tea (Tecniche di evoluzione assistita). Il. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

L’Europa riscrive le regole del digitale: cosa è e cosa prevede il Digital Omnibus - Dal nuovo concetto di “dato personale”, al legittimo interesse per addestrare i modelli di AI, fino alla piattaforma unica per sicurezza informatica. Segnala repubblica.it

Semplificare in Europa è un'utopia. Regole sballate e strategie perdenti - Da quando l’Europa ha annunciato un cambio di strategia sul fronte regolatorio qualche timido passo in avanti è stato compiuto, ma siamo ancora lontani dall’aver semplificato. Scrive ilfoglio.it

L'Unione europea chiede contributi per semplificare regole sul digitale - La Commissione europea ha pubblicato un invito a presentare contributi su come semplificare la propria legislazione nel prossimo Omnibus digitale, in particolare per quanto riguarda i dati ... Secondo ansa.it

Deforestazione, l’Ue rinvia di un anno e semplifica le regole sulle filiere globali - Il voto del Parlamento europeo rafforza il valore politico del regolamento del Green Deal e ridefinisce gli equilibri tra tutela ambientale, commercio ... Secondo repubblica.it

Fatturazione elettronica europea: in vigore le nuove regole tecniche - Relativamente alla fatturazione elettronica europea, con avviso del 15 maggio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che sono in vigore le nuove regole tecniche (versione 2. Come scrive ipsoa.it