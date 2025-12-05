Europa al comando della Nato entro 2027 dai missili all' intelligence | il piano Usa che cambia gli equilibri della guerra

Gli Stati Uniti vogliono che l'Europa assuma il controllo della maggior parte delle capacità di difesa convenzionali della Nato - dall'intelligence ai missili - entro il 2027.

