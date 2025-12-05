Euro digitale e Mes l’Abi chiede garanzie all’Ue

Quotidiano.net | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’arrivo dell’euro digitale e la necessità di una riforma del Mes tra i temi al centro degli incontri tenuti da Antonio Patuelli, presidente dell’Abi, con tutte le rappresentanze delle delegazioni italiane al Parlamento Europeo e delle istituzioni dell’Ue, a partire dal fondo "Salva Stati" guidato da Pierre Gramegna. A Bruxelles, dove Patuelli ha avuto colloqui anche con il vicepresidente della Commissione europea e Commissario per la politica regionale e di coesione Raffaele Fitto, il numero uno dell’Abi si è recato in un momento particolare per il settore bancario. Il 12 dicembre, in commissione economica e finanziaria, scade infatti il termine per la presentazione degli emendamenti sull’euro digitale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

euro digitale e mes l8217abi chiede garanzie all8217ue

© Quotidiano.net - Euro digitale e Mes, l’Abi chiede garanzie all’Ue

News recenti che potrebbero piacerti

euro digitale mes l8217abiEuro digitale e Mes, l’Abi chiede garanzie all’Ue - L’arrivo dell’euro digitale e la necessità di una riforma del Mes tra i temi al centro degli incontri tenuti da Antonio Patuelli, presidente dell’Abi, con tutte le rappresentanze delle delegazioni ita ... Segnala msn.com

Euro digitale, ipotesi soglia massima per wallet: cosa sappiamo - Il nodo principale fra i ministri delle Finanze degli Stati membri era proprio la cifra massima che i cittadini europei potevano tenere in euro digitali. Da tg24.sky.it

Euro digitale, l'Ue prova ad accelerare: possibile intesa politica a breve. Cosa sappiamo - Dopo che da mesi la Bce è in pressing per avere il “quadro legislativo” necessario alla partenza, a Bruxelles si pensa a un'accelerazione sulla ... tg24.sky.it scrive

È partita la corsa all'euro digitale - "I funzionari dell'Ue stanno accelerando i piani per un euro digitale dopo che la nuova legge statunitense sulle stablecoin ha fatto emergere preoccupazioni sulla competitività di una valuta digitale ... Come scrive huffingtonpost.it

L'euro digitale e le grandi battaglie in campo per realizzarlo. Dalle regole per pagare alle sfide tecnologiche - C’è un esempio che a chi lavora sull’euro digitale piace citare, per far capire come potrà funzionare la versione “virtuale” della moneta unica. Come scrive wired.it

Euro digitale, la Bce in trincea per convincere politica e cittadini - ROMA – Prima di Trump, prima del fenomeno stablecoin, era stato Mark Zuckerberg a far scattare l’allarme dell’Eurotower. Secondo repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Euro Digitale Mes L8217abi