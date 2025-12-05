Euro digitale e Mes l’Abi chiede garanzie all’Ue
L’arrivo dell’euro digitale e la necessità di una riforma del Mes tra i temi al centro degli incontri tenuti da Antonio Patuelli, presidente dell’Abi, con tutte le rappresentanze delle delegazioni italiane al Parlamento Europeo e delle istituzioni dell’Ue, a partire dal fondo "Salva Stati" guidato da Pierre Gramegna. A Bruxelles, dove Patuelli ha avuto colloqui anche con il vicepresidente della Commissione europea e Commissario per la politica regionale e di coesione Raffaele Fitto, il numero uno dell’Abi si è recato in un momento particolare per il settore bancario. Il 12 dicembre, in commissione economica e finanziaria, scade infatti il termine per la presentazione degli emendamenti sull’euro digitale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
