Etruschi in Olanda al via Sarà al Maec fino al 15 marzo

CORTONA Apre oggi al pubblico, negli spazi di Palazzo Casali, la mostra "Gli Etruschi in Olanda. A 40 anni dal Progetto Etruschi", nuovo appuntamento del Maec dedicato alla storia del collezionismo etrusco e ai rapporti culturali tra Cortona e il Rijksmuseum van Oudheden di Leida. L'esposizione resterà visitabile fino al 15 marzo 2026 e viene inaugurata ufficialmente questo pomeriggio, alle 16.30, nella Sala del Consiglio comunale. Il nucleo principale della mostra è rappresentato da una selezione della Collezione Corazzi, trasferita in Olanda nel 1826 e qui tornata temporaneamente grazie a un progetto congiunto tra il Comune di Cortona, l'Accademia Etrusca e il museo olandese.

