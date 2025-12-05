Estrazione Superenalotto oggi 5 dicembre 2025 | i numeri vincenti

. ESTRAZIONI SUPERENALOTTO OGGI – Questa sera, venerdì 5 dicembre 2025, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Superenalotto. Il gioco è seguito da milioni di italiani nella speranza di portarsi a casa cifre che potrebbero cambiare le loro vite per sempre. L’estrazione di oggi, 5 dicembre, è prevista alle ore 20. TPI segue l’estrazione Superenalotto (con il suo Jackpot da capogiro sognato da milioni di italiani) e le altre estrazioni in tempo reale, live. Di seguito i numeri vincenti estratti oggi, l’estrazione in diretta: SUPERENALOTTO – Estrazione di venerdì 5 dicembre 2025 Combinazione vincente: Numero Jolly: Superstar: (I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Estrazione Superenalotto oggi 5 dicembre 2025: i numeri vincenti

