Estrazione Million Day di oggi 5 dicembre 2025 | i numeri vincenti di venerdì
Estrazione Million Day oggi venerdì 5 dicembre 2025: i numeri vincenti in diretta live. Oggi, venerdì 5 dicembre 2025, alle ore 13 e alle ore 20,30 va in scena, come al solito, l’estrazione dei numeri vincenti del Million Day, uno tra i giochi più apprezzati dagli scommettitori italiani che permette di vincere fino a un milione di euro indovinando 5 numeri su 55. Sono tantissimi i giocatori che attendono con ansia il risultato dell’estrazione. TPI segue tutte le estrazioni Million Day in tempo reale. Di seguito quelle di oggi, venerdì 5 dicembre 2025, LIVE: ESTRAZIONE MILLION DAY OGGI 5 DICEMBRE 2025 LIVE – ORE 20,30 Extra Million Day: ESTRAZIONE LIVE – ORE 13 Extra Million Day: LE ULTIME ESTRAZIONI DEL MILLION DAY Di seguito le ultime estrazioni del gioco che vede ogni sera alle ore 20,30 l’estrazione del giorno seguita LIVE da TPI: LE ESTRAZIONI DEL 4 DICEMBRE LE ESTRAZIONI DEL 3 DICEMBRE LE ESTRAZIONI DEL 2 DICEMBRE LE ESTRAZIONI DEL 1 DICEMBRE LE ESTRAZIONI DEL 30 NOVEMBRE ESTRAZIONE MILLION DAY: GIOCA RESPONSABILE ATTENZIONE: il gioco d’azzardo può trasformarsi in una vera e propria malattia. 🔗 Leggi su Tpi.it
