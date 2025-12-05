Estra entra nell’eolico | acquisito da Alerion un parco da 52 megawatt in Campania

Estra compie un passo strategico nel proprio percorso di crescita nella generazione da fonti rinnovabili, entrando nel settore eolico tramite l’acquisizione del 100% di Eolica PM S.r.l. da Alerion Clean Power. La società titolare di un parco eolico operativo da 51,75 MW, situato nei comuni di. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

