Estorsioni per il clan Mallardo ritorna in libertà Felice Coletta detto a zecca

Felice Coletta, giuglianese classe 1987, era stato arrestato lo scorso gennaio nell’operazione della Direzione Investigativa Antimafia con l’accusa di estorsione aggravata dal metodo mafioso. Per conto del clan Mallardo, avrebbe preteso il versamento di una tangente ad alcuni imprenditori edili di Giugliano. Con lui avrebbe agito Mauro Moraca. Estorsioni per il clan Mallardo, ritorna in . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Estorsioni per il clan Mallardo, ritorna in libertà Felice Coletta detto “a zecca”

Contenuti che potrebbero interessarti

Camorra, 21 arresti nel clan Licciardi: ordini e estorsioni gestiti dal carcere via cellulare #Camorra #Napoli #Pizzo - facebook.com Vai su Facebook

Clan Licciardi, il boss Mallardo dovette mediare per i fratelli del ‘principino’:«Non si possono toccare» - Clan Licciardi, il boss Mallardo dovette mediare per i fratelli del 'principino':«Non si possono toccare». Scrive internapoli.it

Armato e con i pizzini del clan Mallardo in tasca, Peppone ai domiciliari - La Corte di appello di Napoli, prima sezione penale, ha accolto la richiesta degli avvocati Luigi Poziello e Alessandro Caserta ... Secondo napolitoday.it

Estorsioni per conto del clan Mallardo, 6 arresti nel napoletano - Per conto del clan Mallardo, componente di rango della federazione mafiosa chiamata Alleanza di Secondigliano, avrebbero sottoposto a estorsione sotto la minaccia delle armi diversi commercianti della ... Riporta rainews.it

Estorsioni a Varcaturo per conto del clan Mallardo, quattro condanne - Avrebbero tentato di estorcere denaro a imprese impegnate in lavori a Varcaturo, frazione di Giugliano, per conto del clan Mallardo e per questo arrestati nel settembre scorso, ma poi scarcerati dal ... Segnala rainews.it

Giugliano, estorsioni a favore del clan Mallardo: arrestate sei persone, indagini in corso - Nell'ambito di attività di indagine diretta da questa Procura della Repubblica, i carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania, in data 5 novembre 2025, hanno eseguito una ordinanza cautelare ... Segnala ilmattino.it

Estorsioni a Giugliano, 6 arresti nel clan Mallardo. I soldi usati per mantenere le famiglie dei detenuti - I proventi delle estorsioni ai danni dei commercianti di Giugliano confluivano in una cassa comune, utilizzata per pagare uno stipendio mensile alle famiglie degli affiliati detenuti. Da fanpage.it