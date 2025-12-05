Estendere la fibra nelle piccole realtà significa favorire crescita e partecipazione
PITIGLIANO (Grosseto) Anche la fibra è cultura. Ed é un pezzo di futuro che é importante conoscere. Da qui il suo approdo a scuola, dove gli studenti hanno potuto scoprirne ruolo e meccanismi. Ne abbiamo parlato con la professoressa Anna Maria Conti, preside dell’istituto comprensivo statale Umberto I di Pitigliano (Grosseto). Che valore ha avuto per le vostre scuole il progetto promosso da Open Fiber? "Per una scuola piccola e decentrata come la nostra, la collaborazione col territorio è fondamentale. Viviamo in una zona che conosce diversi disagi, e parlare di collegamenti veloci significa formare cittadini più consapevoli e preparati alle sfide del futuro. 🔗 Leggi su Lanazione.it
"Estendere la fibra nelle piccole realtà significa favorire crescita e partecipazione" - "I nostri alunni hanno aderito al progetto con entusiasmo. Secondo lanazione.it