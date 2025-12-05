Esposito è un bravo ragazzo | questa cosa lo dimostra in pieno

Inter News 24 Continua a far parlare di se Francesco Pio Esposito, che oltre ad essere un calciatore dal futuro assicurato è anche un bravo ragazzo. Il grande impatto di Francesco Pio Esposito in questo inizio di stagione dell’ Inter sta oltrepassando i confini italiani, diventando argomento di discussione anche sui media internazionali. Al tavolo della CBS, nota emittente britannica, gli opinionisti hanno tracciato un profilo estremamente lusinghiero del giovane attaccante nerazzurro. Un’ascesa fulminea e la conferma del talento. Gli esperti hanno sottolineato l’ascesa fulminea del giovane bomber, rimarcando come sia riuscito a segnare in competizioni di alto livello come la Coppa Italia, la Champions League e la Serie A, oltre che con le Nazionali giovanili, tutto nel giro di pochi mesi. 🔗 Leggi su Internews24.com

