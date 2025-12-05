Esplosione dopo la fuga di metano Fascicolo archiviato dal gip
Archiviato. Il giudice delle indagini preliminari Bonifacio ha accolto la richiesta della pm Letizia Ruggeri, che aveva aperto un fascicolo contro ignoti per incendio colposo dopo l’esplosione avvenuta il 27 maggio in via Isolabella, a Bagnatica. Una fuga di metano aveva fatto crollare la palazzina al civico 7, ferendo diverse persone e costringendo decine di residenti a lasciare le proprie abitazioni. L’esplosione si era originata nella casa della famiglia Cabras, ancora adesso ospitata all’oratorio di Bagnatica. L’accensione del fornello al mattino per la colazione aveva innescato il gas accumulato provocando una deflagrazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
