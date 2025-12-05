Esplosione a Bagnatica il giudice archivia l’inchiesta
Bagnatica. Inchiesta archiviata. Il gip Luca Bonifacio ha accolto la richiesta della pm Letizia Ruggeri, titolare del fascicolo per incendio colposo contro ignoti aperto dopo l’esplosione del 27 maggio in via Isolabella. All’alba una massiccia fuga di metano aveva fatto crollare la palazzina al civico 7, ferendo diverse persone e costringendo decine di residenti a lasciare le proprie abitazioni. Uno scenario da guerra, guardando le immagini di quel giorno. L’esplosione si era originata nella casa della famiglia Cabras, ancora oggi ospite in un’ala dell’oratorio di Bagnatica. L’accensione del fornello per la colazione aveva innescato il gas accumulato, provocando una deflagrazione devastante capace di abbattere pareti, piegare pilastri in cemento, far collassare muri portanti e infrangere vetri e infissi anche delle case vicine. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
