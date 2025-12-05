Esplosione a Bagnatica archiviata l’inchiesta Il sindaco | Inquilini senza colpe
NEL MAGGIO SCORSO. La fuga di gas causò feriti e rese inagibili dieci appartamenti. Il legale: fu accidentale. Tre assicurazioni per i risarcimenti. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Accolta la richiesta della pm Letizia Ruggeri: l'esplosione del 27 maggio causò feriti e rese inagibili diversi appartamenti. Assicurazioni al lavoro per i risarcimenti
Esplosione a Bagnatica, il giudice archivia l'inchiesta - Accolta la richiesta della pm Letizia Ruggeri: nessuna responsabilità penale
Esplosione a Bagnatica, archiviata l'inchiesta. Il sindaco: «Inquilini senza colpe» - La fuga di gas causò feriti e rese inagibili dieci appartamenti.
Esplosione dopo la fuga di metano. Fascicolo archiviato dal gip - Il giudice delle indagini preliminari Bonifacio ha accolto la richiesta della pm Letizia Ruggeri, che aveva aperto un
Bagnatica, la fuga di gas e l'esplosione: tutto archiviato. Gli abitanti della palazzina distrutta: «Siamo ancora senza casa» - Chiuso il fronte penale per l'incidente del 27 maggio: per il pm, la perdita non poteva essere percepita.