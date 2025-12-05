Escursionista sopravvive a quattro arresti cardiaci in 10 ore in Valchiusella | l' intervento di soccorso diventa uno studio scientifico
La rivista scientifica Resuscitatio Plus, nel numero del 26 novembre 2025, ha dedicato un articolo a un complesso intervento del soccorso alpino piemontese realizzato il 5 ottobre 2022 in Valchiusella, nell’area di pertinenza del Comune di Traversella. Quel giorno, gli operatori avevano portato. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Nella Val di Zoldo sopravvive una delle tradizioni artigianali più antiche del Veneto: l’arte della scultura in legno. Qui, generazioni di artigiani trasformano tronchi e radici in figure sacre, volti espressivi e piccoli capolavori che raccontano storie di montagna - facebook.com Vai su Facebook
Valchiusella, intervento di soccorso di 12 ore su un escursionista colpito da 4 arresti cardiaci: il salvataggio diventa un caso di studio internazionale - Il Soccorso alpino e speleologico del Piemonte ha pubblicato sulla rivista ScienceDirect un articolo dedicato al soccorso effettuato in Valchiusella, nel Torinese, il 5 ottobre 2022 ... Secondo torino.corriere.it
Soccorsi quattro escursionisti campani bloccati sulla Maiella - Quattro giovani escursionisti campani sono stati soccorsi e recuperati ieri sera nel corso di un intervento congiunto del Soccorso alpino speleologico Abruzzo in sinergia con l'Aeronautica Militare: i ... Riporta ansa.it
Quattro escursionisti dormono all'addiaccio, soccorsi con successo in mattinata - È andato a buon fine il soccorso di quattro escursionisti, che hanno passato la notte all'addiaccio nei pressi del rifugio Elisabetta, in Val Veny. Si legge su rainews.it