Esclusiva Tg1 | l' ultimo video di Tatiana prima di scomparire

Articolo in aggiornamento Si è risolto nel modo migliore il caso di Tatiana Tramacere, la ragazza di Nardò di cui non si avevano notizie dal 24 novembre scorso. La 27enne è stata ritrovata viva in casa dell'amico Dragos-Ioan Gheormescu, secondo cui "è stata lei ad organizzare tutto e a chiedermi di aiutarla perché diceva che ero l'unico di cui si fidava. Mi ha detto che era giù di morale e voleva isolarsi dal mondo per un po', ancora qualche giorno e poi sarebbe tornata a casa". E intanto, il Tg1 ha diffuso in esclusiva le ultime immagini di Tatiana prima di questa vicenda. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tg1 Rai (@tg1raiofficial) Nel video, che risale al giorno della sparizione ed è stato diffuso dal telegiornale sulla sua pagina Instagram, si vede la giovane in compagnia di Gheormescu. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Esclusiva Tg1: l'ultimo video di Tatiana prima di scomparire

