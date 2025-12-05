Esce Springsteen | Deliver Me From Nowhere The Original Motion Picture Soundtrack

Milano, 5 dic. (askanews) – , la soundtrack ufficiale (Columbia Record Sony MusicSearchlight Pictures) del film “Springsteen: liberami dal nulla”. La colonna sonora, contenente 12 brani interpretati da Jeremy Allen White e dal cast del film, è disponibile in pre-ordine e uscirà in CD, vinile e digitale. Sono invece già disponibili in digitale i primi 5 brani: “Nebraska”, “Atlantic City”, “Mansion on the Hill”, “I’m On Fire”, “Born in the U.S.A. (Power Station)”. Prodotto dal pluripremiato Dave Cobb (Chris Stapleton, Brandi Carlile, Sturgill Simpson), vincitore di numerosi GRAMMY® Award, l’album include le performance di Jeremy Allen White, Jake Kiszka e Sam F. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

