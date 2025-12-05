ErreErre ForGiotto | il tributo a Bizzarrini diventa realtà

Una sportiva artigianale in serie limitata che riprende un progetto mai realizzato di Giotto Bizzarrini. Carrozzeria in alluminio, V8 Chevrolet e massimo 5 esemplari da 690.000 euro. ErreErre Fuoriserie presenta ForGiotto, una sportiva artigianale che rende omaggio a Giotto Bizzarrini e reinterpreta un’automobile solo immaginata dal celebre ingegnere: una versione estremizzata della Breadvan, basata sulla . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

Approfondisci con queste news

ERREERRE FUORISERIE FORGIOTTO: L’EREDITÀ DI BIZZARRINI RIVIVE SU STRADA Un sogno mai realizzato prende vita! ErreErre Fuoriserie presenta ForGiotto, un progetto unico che omaggia il genio di Giotto Bizzarrini, combinando aerodinamic - facebook.com Vai su Facebook

ErreErre Fuoriserie ForGiotto: il sogno di Bizzarrini diventa realtà con la Breadvan moderna ift.tt/fcQYXFi Vai su X

ErreErre Fuoriserie ForGiotto, una sportiva d'altri tempi - ErreErre Fuoriserie ForGiotto è un tributo a Giotto Bizzarrini e riprende il concetto di un'automobile mai realizzata, ma nei progetti del famoso ingenere, la Breadvan basata sulla sua Iso A3/C. Come scrive ansa.it

ErreErre Fuoriserie ForGiotto: l’omaggio per un mito dell’automobile - ErreErre Fuoriserie ForGiotto: l’omaggio per un mito dell’automobile - Riporta ruoteclassiche.quattroruote.it

ErreErre Fuoriserie ForGiotto, omaggio speciale a Bizzarrini - La ErreErre Fuoriserie amplia il proprio percorso creativo con ForGiotto, una reinterpretazione nata per rendere omaggio al talento di Giotto Bizzarrini. Si legge su auto.it

ErreErre Fuoriserie ForGiotto: il sogno di Bizzarrini diventa realtà - ForGiotto: la RetroVision di ErreErre Fuoriserie dedicata a Giotto Bizzarrini. Si legge su motori.it

MOTORI - ErreErre Fuoriserie ForGiotto: la realizzazione di un sogno per rendere omaggio ad un mito dell’automobile GUARDA FOTO E VIDEO - Se sono belli fa piacere non lasciarli svanire, e farli diventare parte di sé. Come scrive casertafocus.net

ErreErre Fuoriserie ForGiotto – Quando il sogno diventa realtà - off ispirata alla visione di Giotto Bizzarrini. Si legge su msn.com