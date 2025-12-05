Atersir, l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, finanzia due progetti del Comune di Formigine per 33mila euro. "Con questi progetti – ha detto l’assessore all’Ambiente Giorgia Lombardo - diamo concretezza al valore della sostenibilità ambientale che tanto ci sta a cuore". Nel dettaglio attengono all’Ecosorgente di Magreta e all’installazione di 6 erogatori di acqua presso sedi pubbliche, tra le quali il castello e la biblioteca comunale. Nello specifico, la casetta urbana sarà collocata nei pressi del parco pubblico di Magreta (via Cattelani). Tra i risultati attesi, si stima un risparmio del numero di bottiglie di plastica superiore alle 166mila all’anno, per un totale di circa 7 tonnellate di Pet in meno, e una riduzione annua dell’emissione di Co2 di circa 50 tonnellate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Erogatori dell’acqua pubblica: "Così combattiamo la plastica"