Ercole Olivario a Perugia sfilano le migliori olive d’Italia
Giovedì 11 dicembre 2025, a Perugia, l’Italia olivicola vedrà premiate le migliori olive da tavola del Paese, protagoniste della quinta edizione di Ercole Olivario, Sezione Olive da Tavola, un concorso che lega il lavoro dei produttori a nuovi scenari di promozione nazionale e internazionale. Un concorso che racconta l’eccellenza italiana Nato come prima competizione nazionale . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Scopri altri approfondimenti
PREMI E RICONOSCIMENTI - Al via le iscrizioni per Ercole Olivario 2026, concorso nazionale oli italiani: il termine è il 18 dicembre. Ecco le novità di questa edizione. - facebook.com Vai su Facebook
Concorso Nazionale Ercole Olivario 2026: al via le iscrizioni alla XXXIV edizione - Entra nel vivo la campagna iscrizioni alla nuova edizione dell’Ercole Olivario, che premia l’olio extravergine di oliva italiano di qualità ... Lo riporta guidaviaggi.it
Al via la XXXIV edizione dell’Ercole Olivario - Le aziende produttrici di olio extra vergine d'oliva d’Italia potranno iscriversi al concorso nazionale entro il 18 dicembre 2025. Si legge su teatronaturale.it
Ercole Olivario, al via alla XXXIV edizione - Aperte le iscrizioni alla XXXIV edizione del concorso nazionale Ercole Olivario 2026, progetto di sistema, presentato a Roma, per la valorizzazione delle eccellenze olearie italiane che oltre ... ansa.it scrive