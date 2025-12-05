Ercole Olivario a Perugia sfilano le migliori olive d’Italia

Giovedì 11 dicembre 2025, a Perugia, l’Italia olivicola vedrà premiate le migliori olive da tavola del Paese, protagoniste della quinta edizione di Ercole Olivario, Sezione Olive da Tavola, un concorso che lega il lavoro dei produttori a nuovi scenari di promozione nazionale e internazionale. Un concorso che racconta l’eccellenza italiana Nato come prima competizione nazionale . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

