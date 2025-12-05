Epstein giudice ordina rilascio files
22.00 Un giudice della Florida ha autorizzato la pubblicazione dei documenti del grand jury relativi a una vecchia indagine su Jeffrey Epstein, il finanziere pedofilo morto in carcere nel 2019. Il materiale investigativo riguarda indagini condotte nel 2005 sulla base di accuse di pedofilia e sfruttamento della prostituzione. Epstein si dichiarò colpevole nel 2008. Non è chiaro, al momento, quando i file potranno essere disponibili e in che forma. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
