Epoch Reset | arriva nel 2027 la nuova avventura anime cyberpunk tra viaggi nel tempo e misteri irrisolti

Kakehashi Games e il creatore indipendente abnermtj hanno presentato ufficialmente Epoch Reset, una avventura narrativa anime in 2.5D in arrivo su PC tramite Steam nel 2027. Il titolo punta a fondere estetica cyberpunk, linee temporali alternative e una forte componente decisionale, con un approccio che richiama i grandi racconti fantascientifici e il dinamismo delle visual novel moderne. Un protagonista brillante, povero e determinato a salvare l'universo. Al centro della storia c'è Hector, un giovane inventore geniale ma costantemente al verde, che riesce a creare la prima macchina del tempo.

