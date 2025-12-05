Ep726 – Ucraina Tajani | La politica estera è competenza di premier e ministro degli Esteri – In pochi superano primi test di Medicina

Ucraina, Tajani bacchetta Salvini: “La politica estera è competenza di presidente del Consiglio e ministro degli Esteri”. E conferma il “dl proroga armi a Kiev entro l’anno”. In pochi superano primi test di Medicina, la tagliola è il compito di Fisica. Il leghista Toccalini: “Chiediamo chiarimenti a Bernini”. Mondiale di F1 all’ultima curva, Verstappen contro le McLaren: “Ad Abu Dhabi divertiamoci”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ep.726 – Ucraina, Tajani: “La politica estera è competenza di premier e ministro degli Esteri” – In pochi superano primi test di Medicina

Approfondisci con queste news

Ucraina, Tajani a Bruxelles: «L'Europa dovrà svolgere il suo ruolo per la pace» VIDEO - «L'Unione Europea dovrà svolgere un suo ruolo per garantire la pace a Kiev, anche perché ha inflitto le sanzioni alla Russia. Segnala ilgazzettino.it

Ucraina, Tajani: "Nuovo pacchetto di aiuti dall'Italia a Kiev" - Riguardo agli aiuti dell'Italia all'Ucraina "è già pronto un nuovo pacchetto che firmeremo nelle prossime ore". Da tg24.sky.it

Ucraina, Tajani: non vedo perplessità in maggioranza su armi a Kiev - "Non vedo perplessità" all'interno della maggioranza sulla fornitura di armi a Kiev. Scrive quotidiano.net

Ucraina, Tajani "UE dovrà svolgere il suo ruolo per la pace a Kiev" - "L'Europa dovrà svolgere un suo ruolo per garantire la pace a Kiev, anche perché ha inflitto le sanzioni alla Russia. Lo riporta notizie.tiscali.it

Ucraina, Tajani: "Favorevoli a utilizzo dei beni congelati russi per sostenere Kiev" - Noi siamo favorevoli all'utilizzo di questi beni per sostenere l'Ucraina, però bisogna individuare la base giuridica che ... Come scrive iltempo.it

Ucraina, Tajani: "Non manderemo soldati". Salvini: "Se fosse per il Pd saremmo già in guerra" - Non siamo per la guerra, non manderemo soldati a combattere, non manderemo armi che possono essere o che debbono essere ... Scrive iltempo.it