Entra in casa dell'ex e riempie di botte lei e il nuovo compagno | uomo arrestato nel Sannio

La vicenda si è verificata questa notte in Val Fortore. L'uomo arrestato, dopo aver fatto irruzione in casa dell'ex e aver picchiato lei e il compagno, ha danneggiato anche l'auto di quest'ultimo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

