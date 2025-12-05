Entra Giglioli la sinistra cresce La priorità sarà per il sociale

Dopo l’uscita di scena di Francesco Raspini, sarà Valeria Giglioli a sedere al suo posto tra i banchi della minoranza. Per lei si tratta di un ritorno in un’istituzione che conosce bene, grazie all’esperienza maturata negli anni della precedente amministrazione Tambellini, durante la quale aveva ricoperto il ruolo di assessora. Un percorso politico che l’ha vista impegnata su temi centrali per la città, in particolare nell’ambito del sociale. Negli ultimi mesi, Giglioli è stata anche candidata alle elezioni regionali con Alleanza Verdi e Sinistra (Avs), confermando l’impegno e la continuità del suo percorso politico nel centrosinistra. 🔗 Leggi su Lanazione.it

