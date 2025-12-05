Enpaf Pace Riforma condivisa per il futuro previdenziale dei giovani
ROMA (ITALPRESS) – Investire sui giovani e avviare una riforma “condivisa e responsabile”. Sono le priorità di Maurizio Pace, dal 22 ottobre scorso presidente dell'Enpaf, l'Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Farmacisti. Pace ne ha parlato in un'intervista a Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy. Il budget 2026 approvato dal Consiglio Nazionale prevede un utile di esercizio superiore a 132 milioni di euro, confermando una tendenza positiva. In aumento anche la spesa per le pensioni, che supererà i 210 milioni di euro, e quella per l'assistenza diretta, pari a oltre 3,2 milioni di euro nel 2026, a cui si aggiungerà oltre 1 milione di euro per le maternità. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Altre letture consigliate
Federfarma. . In questo numero: Datamatrix, al via il tavolo tecnico ministeriale: il nuovo tracciamento dei farmaci entra nel vivo; Enpaf approva il budget 2026: “Confermata la solidità economica e patrimoniale”; Dalla Regione Friuli-Venezia Giulia quasi un mili - facebook.com Vai su Facebook
Enpaf, Pace “Riforma condivisa per il futuro previdenziale dei giovani” - ROMA (ITALPRESS) – Investire sui giovani e avviare una riforma “condivisa e responsabile”. Segnala iltempo.it
Enpaf, Pace “Costruire un percorso di riforma condiviso e responsabile” - Investire sui giovani e avviare una riforma "condivisa e responsabile". Scrive italpress.com
Riduzione contributi e riforma previdenziale: tutte le novità Enpaf per i farmacisti nel 2026 - Enpaf approva il budget 2026 introduce nuove misure che nel 2026 alleggeriranno la contribuzione dei farmacisti e avvieranno il percorso di riforma previdenziale: dalla riduzione delle quote contribut ... Secondo farmacista33.it
Si insedia il nuovo Cda dell'Enpaf, Maurizio Pace eletto presidente - ROMA (ITALPRESS) – Il nuovo Consiglio di Amministrazione dell’Enpaf (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Farmacisti) si è ufficialmente insediato il 22 ottobre, segnando l’avvio di una fase di ... iltempo.it scrive
Farmacisti e pensioni/4. Fofi a Croce (Enpaf): “Serve una riforma strutturale della previdenza, non una guerra di comunicati” - Così la Federazione replica alla risposta del presidente Enpaf che aveva definito "pura demagogia" la proposta avanzata dalla Fofi di prevedere il pagamanto di un contributo simbolico di 1 euro ... Segnala quotidianosanita.it
Il Consiglio Nazionale dell’Enpaf approva il budget di previsione 2026 - Alla presenza del Sottosegretario Gemmato e delle rappresentanze di tutte le anime della professione, il presidente Pace ha annunciato una consiliatura di innovazioni condivise: “Un Enpaf più forte, ... quotidianosanita.it scrive