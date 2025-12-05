enpaf pace riforma condivisa per il futuro previdenziale dei giovani

ROMA (ITALPRESS) – Investire sui giovani e avviare una riforma “condivisa e responsabile”. Sono le priorità di Maurizio Pace, dal 22 ottobre scorso presidente dell'Enpaf, l'Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Farmacisti. Pace ne ha parlato in un'intervista a Claudio Brachino per il magazine televisivo Italpress Economy. Il budget 2026 approvato dal Consiglio Nazionale prevede un utile di esercizio superiore a 132 milioni di euro, confermando una tendenza positiva. In aumento anche la spesa per le pensioni, che supererà i 210 milioni di euro, e quella per l'assistenza diretta, pari a oltre 3,2 milioni di euro nel 2026, a cui si aggiungerà oltre 1 milione di euro per le maternità. 🔗 Leggi su Iltempo.it

