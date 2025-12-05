Enel sconti e agevolazioni ai clienti più fedeli
Trasformare il rapporto con i clienti in un’esperienza personalizzata, basata su vantaggi, scontistiche sulle bollette, premi, missioni, iniziative esclusive che rendono l’energia un servizio sempre più vicino alle esigenze quotidiane delle famiglie. È questo l’obiettivo di ENELtiPREMIA, il programma fedeltà di Enel lanciato a giugno 2025, che ha raggiunto in pochi mesi un risultato straordinario: un milione di clienti iscritti. Un traguardo che conferma la crescente fiducia dei clienti verso Enel e l’efficacia di un programma semplice, digitale e immediato nel restituire valore concreto agli utenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Scopri altri approfondimenti
? Black Friday Enel: tempo limitato! Prezzi bloccati 2 anni, super sconti su luce e gas, smartphone in regalo e offerte esclusive fibra/colonnina. Non perdere l’occasione: vieni in negozio prima che finisca! Ti aspettiamo in via Torino n.43 a Trofarello - facebook.com Vai su Facebook
Enel, sconti e agevolazioni ai clienti più fedeli - Il programma fedeltà ’ENELtiPREMIA’ in poco tempo ha raggiunto un milione di iscritti. Lo riporta quotidiano.net
Enel, lanciato il programma ENELtiPREMIA dedicato ai clienti residenziali - ENELtiPREMIA, la nuova iniziativa fedeltà di Enel che mette al centro il cliente e rende la sua esperienza più dinamica e coinvolgente attraverso vantaggi settimanali, un catalogo ricco di premi, ... Secondo affaritaliani.it
ENEL lancia ENELtiPREMIA, il nuovo programma fedeltà che offre premi e vantaggi - Dal 3 giugno 2025 al via l’iniziativa dedicata ai clienti residenziali: tanti vantaggi, sconti in bolletta e premi esclusivi. Lo riporta blitzquotidiano.it
Enel lancia “Enel ti premia”, il nuovo programma fedeltà che mette al centro le persone - Dalla volontà di essere sempre più presente al fianco delle famiglie con soluzioni su misura per semplificare la vita in casa, Enel ha lanciato Enel ti premia, il nuovo programma di fedeltà che rende ... Si legge su lettera43.it
Antitrust chiude istruttoria su Enel Energia con compensazioni per oltre 40.000 clienti - L'Antitrust ha chiuso con impegni l'istruttoria avviata nei confronti di Enel Energia per possibile pratica commerciale scorretta. Da quotidiano.net
Enel Energia dovrà risarcire 40mila clienti: ecco chi riceverà i ristori - Oltre 40mila clienti Enel Energia riceveranno un rimborso per un valore complessivo superiore ai 5 milioni di euro. Come scrive greenme.it