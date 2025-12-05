Trasformare il rapporto con i clienti in un’esperienza personalizzata, basata su vantaggi, scontistiche sulle bollette, premi, missioni, iniziative esclusive che rendono l’energia un servizio sempre più vicino alle esigenze quotidiane delle famiglie. È questo l’obiettivo di ENELtiPREMIA, il programma fedeltà di Enel lanciato a giugno 2025, che ha raggiunto in pochi mesi un risultato straordinario: un milione di clienti iscritti. Un traguardo che conferma la crescente fiducia dei clienti verso Enel e l’efficacia di un programma semplice, digitale e immediato nel restituire valore concreto agli utenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Enel, sconti e agevolazioni ai clienti più fedeli