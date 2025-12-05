Empoli-Palermo quindicesima giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per la quindicesima giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. Si sfidano due squadre in piena zona playoff ma che ambiscono alla promozione diretta. Empoli-Palermo si giocherà domenica 7 dicembre 2025 alle ore 17.15 presso lo stadio Castellani. EMPOLI-PALERMO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I toscani hanno il morale alle stelle grazie al 5-0 rifilato al Bari. Una vittoria che ha riacceso l’entusiasmo in tutto l’ambiente e che fa sognare la promozione. La squadra è reduce da tre successi consecutivi che l’hanno proiettata in zona playoff, a meno sei dal secondo posto che vale la promozione diretta. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

