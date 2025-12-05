Emma Bonino sta meglio trasferita in reparto al San Filippo Neri

AGI - A seguito di un deciso miglioramento delle condizioni di salute, Emma Bonino è uscita dalla subintensiva dell'ospedale San Filippo Neri, dove era ricoverata da lunedì, ed è stata trasferita in reparto per completare la fase di ripresa". È quanto si apprende da fonti di +Europa. La storica leader radicale era ricoverata, in un primo momento, in terapia intensiva all'ospedale Santo Spirito di Roma in seguito a un malore. Poi il trasferimento d'urgenza al San Filippo Neri. L'ex ministro degli Esteri, che nel 2023 era guarita da un tumore al polmone sinistro, nell'ottobre 2024 era stata ricoverata per problemi respiratori. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Emma Bonino sta meglio, trasferita in reparto al San Filippo Neri

Emma Bonino, in questo momento ancora in ospedale in condizioni critiche, è stata accusata di tutto e del contrario di tutto nella sua vita indomita. Ma negli ultimi anni, e questo è un segno dei tempi, viene accusata soprattutto di aver aiutato le donne ad aborti - facebook.com Vai su Facebook

Emma Bonino trasferita in un altro ospedale a Roma: "Condizioni stabili" #1dicembre #emmabonino Vai su X

Come sta Emma Bonino dopo il malore. Magi: grande lottatrice - È stata ricoverata per un malore nella serata di ieri: è ricoverata in terapia intensiva. Lo riporta quotidiano.net

Bonino, Magi: "Emma è molto stanca e affaticata ma è vigile e cosciente" - "Non abbiamo particolari informazioni: il quadro e' stabile, Emma e' vigile, come e' sempre stata, ed e' importante adesso vedere come evolveranno le prossime ore, come si definira' meglio il quadro c ... Scrive repubblica.it

Emma Bonino, Magi all'uscita dall'ospedale: "È provata, ma vigile e cosciente" - Magi: "È provata ma presente, aspettiamo gli esiti degli esami" ... Da ilfattoquotidiano.it

Emma Bonino trasferita alla “Stroke Unit” del San Filippo Neri: come sta e ultime notizie sul ricovero - Come sta Emma Bonino: aggiornamenti sulle sue condizioni di salute e il trasferimento alla Stroke Unit del San Filippo Neri di Roma. Scrive notizie.it