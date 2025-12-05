Emma Bonino sta meglio | le leader radicale è stata trasferita in reparto

La storica leader dei Radicali e fondatrice di +Europa Emma Bonino è uscita dal reparto di terapia subintensiva dell'ospedale San Filippo Neri di Roma dove era stata portata lunedì scorso, 1° dicembre, dopo un'insufficienza respiratoria. La notizia, battuta dalle agenzie, arriva da fonti del. 🔗 Leggi su Today.it

