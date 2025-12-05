Emma Bonino migliorano le condizioni | è uscita dalla terapia subintensiva

Deciso miglioramento per le condizioni di salute di Emma Bonino, ricoverata da lunedì al San Filippo Neri di Roma dopo un malore. Secondo quanto si apprende da fonti di +Europa, l’ex ministra 77enne è uscita dalla terapia subintensiva ed è stata trasferita in reparto per completare la fase di ripresa. Il malore domenica sera. Emma Bonino era arrivata domenica sera al pronto soccorso dell’ospedale Santo Spirito di Roma dopo il malore che l’aveva colpita, ed è stata poi trasferita in terapia intensiva. La leader radicale e fondatrice di +Europa aveva trascorso la notte sotto osservazione e aveva svolto alcuni esami in mattinata, per poi essere trasferita al San Filippo Neri, struttura specializzata per le indagini e analisi di cui ha bisogno. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Emma Bonino, migliorano le condizioni: è uscita dalla terapia subintensiva

Argomenti simili trattati di recente

Emma Bonino, in questo momento ancora in ospedale in condizioni critiche, è stata accusata di tutto e del contrario di tutto nella sua vita indomita. Ma negli ultimi anni, e questo è un segno dei tempi, viene accusata soprattutto di aver aiutato le donne ad aborti - facebook.com Vai su Facebook

Emma Bonino trasferita in un altro ospedale a Roma: "Condizioni stabili" #1dicembre #emmabonino Vai su X

Emma Bonino, migliorano le condizioni: è uscita dalla terapia subintensiva - Deciso miglioramento per le condizioni di salute di Emma Bonino, ricoverata da lunedì al San Filippo Neri di Roma dopo un malore. Riporta lapresse.it

Emma Bonino fuori dalla terapia intensiva: è stata trasferita in un reparto per «completare la ripresa». Come sta la leader radicale - Secondo fonti di Più Europa, Bonino «è uscita dalla subintensiva dell’ospedale San Filippo Neri ed ... Scrive open.online

Emma Bonino migliora, trasferita in reparto - "A seguito di un deciso miglioramento delle condizioni di salute, Emma Bonino è uscita dalla subintensiva dell'ospedale San Filippo Neri, dove era ricoverata da lunedì, ed è stata trasferita in ... Da ansa.it

Migliorano le condizioni di Emma Bonino, trasferita dalla subintensiva - ROMA (ITALPRESS) – Fonti di +Europa fanno sapere che, a seguito di un deciso miglioramento delle condizioni di salute, Emma Bonino è uscita dalla subintensiva dell’ospedale San Filippo Neri, dove era ... Secondo italpress.com

Deciso miglioramento per Emma Bonino: trasferita in reparto per completare la ripresa - Emma Bonino è uscita dalla subintensiva dell’ospedale San Filippo Neri, dove era ricoverata da lunedì, ed è stata trasferita in reparto per completare la fase di ripresa. Secondo repubblica.it

Emma Bonino trasferita al San Filippo Neri di Roma. «Condizioni stabili, è sempre vigile» - Emma Bonino è attualmente ricoverata in terapia intensiva all’ospedale Santo Spirito di Roma. Secondo msn.com