Emma Bonino migliora trasferita in reparto

(Adnkronos) – A seguito di un deciso miglioramento delle condizioni di salute, Emma Bonino è uscita dalla subintensiva dell’ospedale San Filippo Neri, dove era ricoverata da lunedì, ed è stata trasferita in reparto per completare la fase di ripresa. Lo fanno sapere fonti di +Europa. —[email protected] (Web Info). 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

