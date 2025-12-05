Emma Bonino sta meglio. Dopo giornate di grande attenzione sul suo stato di salute, la leader radicale è stata trasferita dalla subintensiva dell’ospedale San Filippo Neri al reparto ordinario, un passo che conferma il sensibile miglioramento registrato dai medici. «A seguito di un deciso miglioramento delle condizioni di salute, Emma Bonino è uscita dalla subintensiva dell’ospedale San Filippo Neri, dove era ricoverata da lunedì, ed è stata trasferita in reparto per completare la fase di ripresa», hanno fatto sapere fonti di +Europa, restituendo finalmente un quadro più rassicurante. Il trasferimento segna un momento importante nel percorso clinico della storica esponente radicale, che nei giorni scorsi aveva destato forte preoccupazione nel mondo politico e tra i suoi numerosi sostenitori. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Emma Bonino migliora: lascia la subintensiva e torna in reparto