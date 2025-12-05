Emma Bonino migliora | lascia la subintensiva e torna in reparto
Emma Bonino sta meglio. Dopo giornate di grande attenzione sul suo stato di salute, la leader radicale è stata trasferita dalla subintensiva dell’ospedale San Filippo Neri al reparto ordinario, un passo che conferma il sensibile miglioramento registrato dai medici. «A seguito di un deciso miglioramento delle condizioni di salute, Emma Bonino è uscita dalla subintensiva dell’ospedale San Filippo Neri, dove era ricoverata da lunedì, ed è stata trasferita in reparto per completare la fase di ripresa», hanno fatto sapere fonti di +Europa, restituendo finalmente un quadro più rassicurante. Il trasferimento segna un momento importante nel percorso clinico della storica esponente radicale, che nei giorni scorsi aveva destato forte preoccupazione nel mondo politico e tra i suoi numerosi sostenitori. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
News recenti che potrebbero piacerti
Emma Bonino migliora, trasferita in reparto. Uscita dalla subintensiva, deve completare la fase di ripresa #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Emma Bonino migliora, trasferita in reparto. Uscita dalla subintensiva, deve completare la fase di ripresa #ANSA Vai su X
Emma Bonino migliora: lascia la subintensiva e torna in reparto - Dopo giornate di grande attenzione sul suo stato di salute, la leader radicale è stata trasferita dalla subintensiva dell’ospedale San ... Come scrive thesocialpost.it
Emma Bonino resta ricoverata in ospedale dopo l'uscita dalla subintensiva "per completare la ripresa" - Emma Bonino resta in ospedale a Roma dopo il ricovero d'urgenza dal 1° dicembre: l'ex senatrice sta meglio ed è stata trasferita di reparto ... Segnala virgilio.it
Emma Bonino migliora, trasferita in reparto - "A seguito di un deciso miglioramento delle condizioni di salute, Emma Bonino è uscita dalla subintensiva dell'ospedale San Filippo Neri, dove era ricoverata da lunedì, ed è stata trasferita in ... Secondo ansa.it