Emma Bonino la notizia è appena arrivata dall’ospedale

Dopo il ricovero di Emma Bonino, avvenuto lunedì al San Filippo Neri di Roma in seguito a un improvviso malore, nel suo entourage politico si è diffusa un’apprensione costante. Nelle ultime ore sono arrivate nuove informazioni dall’ospedale sulle condizioni dell’ex ministra, 77 anni, un aggiornamento atteso che mantiene alta l’attenzione sulla situazione. Emma Bonino, apprensione per la ex ministra. Emma Bonino è una delle protagoniste storiche della politica italiana ed europea, simbolo di battaglie civili che hanno segnato intere stagioni: dalla legalizzazione dell’aborto alla liberalizzazione delle droghe leggere, dalla difesa dei diritti umani alla lotta contro la pena di morte. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Emma Bonino, la notizia è appena arrivata dall’ospedale

