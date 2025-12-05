Emma Bonino fuori dalla terapia intensiva

Migliorano le condizioni di Emma Bonino. La fondatrice di +Europa ha lasciato la terapia intensiva dell’ ospedale San Filippo Neri di Roma, dove era ricoverata dal primo dicembre, ed è stata trasferita in reparto per completare la fase di ripresa. L’ex senatrice si trovava ricoverata nel reparto Stroke Unit, specializzata in terapia neurovascolare in caso di ictus e ischemie, ed è sempre stata vigile. La storica leader radicale a ottobre 2024 era stata ricoverata per due settimane dopo una crisi acuta. In passato ha avuto anche un tumore: nel 2023 aveva annunciato di essere guarita da un microcitoma polmonare scoperto nel 2015. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Emma Bonino fuori dalla terapia intensiva

