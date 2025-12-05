Emma Bonino fuori dalla terapia intensiva | è stata trasferita in un reparto per completare la ripresa Come sta la leader radicale

Migliorano le condizioni di salute di Emma Bonino, che da domenica 30 novembre era ricoverata a Roma. Secondo fonti di Più Europa, Bonino «è uscita dalla subintensiva dell’ospedale San Filippo Neri ed è stata trasferita in reparto per completare la fase di ripresa ». L’insufficienza polmonare di Emma Bonino. Bonino era arrivata in codice rosso all’ospedale Santo Spirito: la diagnosi era stata insufficienza respiratoria. La politica era stata stabilizzata ma era sempre rimasta vigile e reagiva agli stimoli. In un secondo momento la leader radicale è stata trasferita alla Strike Unit dell’ospedale San Filippo Neri, dove a Emma Bonino è stato garantito «un setting appropriato». 🔗 Leggi su Open.online

