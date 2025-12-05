Emirati e Brasile tra i mercati su cui investire

L’Emilia-Romagna conta oltre 383mila imprese attive, ed è la seconda regione italiana per export, con una quota di quasi il 14% sulle vendite nazionali complessive. L’internazionalizzazione riveste un ruolo chiave: nel 2024 le esportazioni di beni hanno raggiunto 83,2 miliardi di euro, pari al 44% del Pil regionale. A trainare l’export sono soprattutto la meccanica strumentale – primo settore regionale – i mezzi di trasporto e gli alimentari e bevande, affiancati da comparti strategici come tessile e abbigliamento, materiali da costruzione (inclusi gomma e plastica), prodotti in metallo e chimica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it