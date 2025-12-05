Emanuela Orlandi secondo la Procura lo zio Mario Meneguzzi è coinvolto nella scomparsa | perquisita la villa

Caso Emanuela Orlandi, la Procura inserisce lo zio Mario Meneguzzi tra le piste d’indagine e dispone una perquisizione nella villa di Torano. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Emanuela Orlandi, secondo la Procura lo zio Mario Meneguzzi è coinvolto nella scomparsa: perquisita la villa

Dopo la riapertura della cosiddetta “pista familiare” nelle indagini sulla scomparsa di Emanuela Orlandi la Procura di Roma ha ordinato la perquisizione di una casa di villeggiatura dello zio della ragazza Mario Meneguzzi. Non si tratta però di una delle case d - facebook.com Vai su Facebook

Una nuova pista sul caso di Emanuela Orlandi emerge dai lavori della Commissione bicamerale di inchiesta presieduta dal senatore Andrea De Priamo. "Le nostre indagini - spiega all'ANSA - hanno individuato elementi inediti", "grazie alla collaborazione d Vai su X

Scomparsa Emanuela Orlandi, i pm tornati a indagare sullo zio della giovane. Il fratello Pietro: “Ennesimo depistaggio” - La Procura di Roma sarebbe tornata a indagare sullo zio di Emanuela Orlandi lo scorso anno. fanpage.it scrive

Caso Orlandi, la bomba di Giletti: “La Procura di Roma sta indagando sulla pista familiare” - Dopo anni in cui la pista principale, per i media e la famiglia della ragazza scomparsa, la Procura di Roma sta tornando a considerare la prima ... Si legge su mowmag.com

Emanuela Orlandi, esplode il caso: “Entrati in possesso di un documento” - Un documento relativo alla famiglia di Emanuela Orlandi ha generato grandi polemiche la pronta reazione del fratello, Pietro. Come scrive newsmondo.it

Emanuela Orlandi, il fratello Pietro furioso per il documento sullo zio: “Basta infangare la famiglia” - Pietro Orlandi ha duramente criticato la puntata di Massimo Giletti 'Lo stato delle cose' sulla sparizione della sorella Emanuela ... Lo riporta fanpage.it

Emanuela Orlandi sotto la Casa del Jazz?/ Avv Pietro: “Lì c’è qualcosa, inquirenti sono convinti” - A Storie Italiane continua l'interesse nei confronti della Casa del Jazz, con gli scavi alla ricerca di Emanuela Orlandi o il giudice Adinolfi ... Lo riporta ilsussidiario.net

Emanuela Orlandi: la Procura di Roma chiede l'archiviazione e la famiglia presenta ricorso - Resta irrisolto il mistero legato alla scomparsa di Emanuela Orlandi, la cittadina vaticana della quale si sono perse le tracce nella basilica romana di Sant'Apollinare il 22 giugno 1983. Lo riporta it.blastingnews.com