Emanuela Orlandi la nuova pista della procura | perquisizione nella villetta di Mario Meneguzzi a Torano

C’è una nuova pista investigativa nell’inchiesta della procura di Roma su Emanuela Orlandi. La cittadina vaticana è scomparsa il 22 giugno 1983 a Roma mentre rientrava a casa dopo le lezioni di musica. A parlarne è Giuseppe Scarpa su La Repubblica Roma. Secondo il quotidiano romano nell’aprile del 2024 gli investigatori, coordinati dal pm Stefano Luciani, si sarebbero recati nella villetta di Torano, in provincia di Rieti, di Mario Meneguzzi, zio di Emanuela, defunto anni fa, per una perquisizione. L’ipotesi investigativa. Il coinvolgimento dello zio di Emanuela Orlandi viene indicato dalla procura di Roma come ipotesi investigativa, ma non l’unica, che lo vede coinvolto nella sparizione’ della nipote. 🔗 Leggi su Open.online

