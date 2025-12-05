Emanuela Orlandi è svolta shock delle indagini | Perquisita la casa!
Il caso Orlandi si tinge di una nuova svolta: a oltre quarant’anni dalla misteriosa scomparsa di Emanuela Orlandi, la Procura di Roma ha riaperto gli scenari investigativi, esplorando piste finora poco battute. Un’indagine che continua a intrecciare storie di famiglia, presunti contatti con rapitori e silenzi rimasti inspiegabili, mentre ogni dettaglio emerge con un peso crescente nella ricostruzione di uno dei gialli più inquietanti della Capitale. Nuove indagini sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. Emergono sviluppi significativi nell’inchiesta della Procura di Roma riguardante la misteriosa scomparsa di Emanuela Orlandi, avvenuta il 22 giugno 1983. 🔗 Leggi su Tvzap.it
La scomparsa di Emanuela Orlandi: a 42 anni di distanza, si continua a scavare, anche in ambito familiare. Perquisite le case dello zio Mario Meneguzzi, a #Roma e in provincia di #Rieti. #Tg1 Silvia Balducci Vai su X
Lo stato delle cose. . All’indomani della scomparsa di Emanuela Orlandi nel 1983 gli inquirenti seguirono per breve tempo la cosiddetta “pista familiare” che portava allo zio della ragazza Mario Meneguzzi. Ora la Procura di Roma è tornata a battere quella pist - facebook.com Vai su Facebook
L’inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi prende una svolta: il pm Luciani ha coordinato la perquisizione nella villetta dell’uomo a… - L’inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi prende una svolta: il pm Luciani ha coordinato la perquisizione nella villetta dell’uomo a Torano ... Secondo novella2000.it
Il mistero di Emanuela Orlandi in tv da Massimo Giletti: il punto di Pino Nicotri e una rivelazione esplosiva - Il mistero di Emanuela Orlandi in tv da Massimo Giletti: il punto di Pino Nicotri e una rivelazione esplosiva. Da blitzquotidiano.it
Emanuela Orlandi, la svolta da brividi annunciata a "Chi l’ha visto" (1 / 2) - Una raccolta completa di frasi e citazioni della tradizione, diventate proverbi celebri della lingua italiana. Secondo donna.fidelityhouse.eu
Emanuela Orlandi, trovato appunto inedito su un cineforum vicino alla casa del regista Bruno Mattei. La nuova pista - Secondo quanto emerso dai lavori della Commissione bicamerale di inchiesta presieduta dal senatore Andrea De Priamo, un appunto inedito della ragazza scomparsa ... Riporta ilmessaggero.it
Emanuela Orlandi sotto la Casa del Jazz?/ Avv Pietro: “Lì c’è qualcosa, inquirenti sono convinti” - Proseguono gli scavi sotto la Casa del Jazz a Roma, una vicenda che si intreccia con Emanuela Orlandi e il giudice Adinolfi: se ne parla a Storie Italiane Storie Italiane torna quest’oggi a collegarsi ... Riporta ilsussidiario.net
Emanuela Orlandi, Massimo Giletti rivela in diretta: “Abbiamo un documento estremamente riservato sullo zio Mario, ma mancano 4 pagine. Chi le ha tolte?” - Nell’ultima puntata andata de “Lo stato delle cose” in onda ieri sera su Rai Tre, il giornalista Massimo Giletti si è concentrato sul caso della scomparsa di Emanuela Orlandi. Da ilfattoquotidiano.it