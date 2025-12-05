emanuela eccessiva a ued il pubblico sbotta cristiana in lacrime per ernesto

La puntata del 5 dicembre di Uomini e Donne è stata caratterizzata da alcuni momenti cringe, discussioni accese e decisioni. Soprattutto al Trono Classico sono state versate lacrime, dati baci e fatte scenate. Emanuela stufa il pubblico di Uomini e Donne, novità per Sabrina. Nella puntata di oggi di Uomini e Donne si è partiti da Sabrina Zago, la quale ha avuto uno screzio con Giovanni, il cavaliere che un po’ di tempo fa era venuto per corteggiarla. La donna lo ha accusato di essere poco intraprendente nei suoi riguardi, mentre lui ha replicato dicendo di essersi raffreddato a causa dei comportamenti di lei. 🔗 Leggi su Tutto.tv

