Elodie dopo il VIDEO virale in cui fa cadere il telefono del giornalista che la riprende | Puntarmi il cellulare in faccia senza salutare è orrendo

5 dic 2025

Secondo molti fan, la spiegazione di Elodie sul gesto al concerto sarebbe una "toppa peggiore del buco"; il giornalista ha inoltre spiegato: "Il suo staff mi ha autorizzato a stare sotto il palco" Durante il concerto a Messina, Elodie ha allontanato bruscamente lo smartphone con cui un giorna. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

