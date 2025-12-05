Elisabetta Franchi andrà a processo per diffamazione e minaccia

Elisabetta Franchi è stata prosciolta dalle accuse di stalking, ma andrà a processo per diffamazione e minaccia. È questa la decisione presa dal gup di Bologna Andrea Romito, che ha parzialmente accolto le richieste presentate dal pm Luca Venturi. Franchi è accusata di diversi comportamenti con cui avrebbe tentato di screditare una sua ex consulente, con la quale aveva avuto un rapporto di amicizia precedentemente. La stilista è accusata di aver adottato comportamenti volti a screditare pubblicamente e privatamente la donna, inclusa la pubblicazione di un post su Instagram che avrebbe scatenato una shitstorm contro la vittima, identificata dai follower attraverso un soprannome. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Elisabetta Franchi andrà a processo per diffamazione e minaccia

Scopri altri approfondimenti

TANTE NOVITÀ.... NUOVI ARRIVI PER NATALE... VI ASPETTIAMO.. ELISABETTA FRANCHI - facebook.com Vai su Facebook

Elisabetta Franchi andrà a processo per diffamazione e minaccia - Elisabetta Franchi è stata prosciolta dalle accuse di stalking, ma andrà a processo per diffamazione e minaccia. Come scrive msn.com

Elisabetta Franchi andrà a processo per diffamazione e minaccia. Per lo stalking è stata prosciolta - La stilista Elisabetta Franchi andrà a processo per le 'cattiverie' dette (e scritte sui social) su una sua ex consulente. Riporta dire.it

Elisabetta Franchi andrà processo per diffamazione e minaccia ma non per stalking - La stilista e imprenditrice è accusata di comportamenti per screditare una sua ex consulente. Lo riporta corrieredibologna.corriere.it

Franchi a giudizio per diffamazione e minacce, ma non stalking - La stilista Elisabetta Franchi è stata rinviata a giudizio per diffamazione e minacce aggravate ai danni di un'ex consulente e amica, ma non per stalking, ipotesi di accusa per cui in udienza prelimin ... Si legge su ansa.it

Elisabetta Franchi rinviata a giudizio per diffamazione e minacce verso l’ex amica. Prosciolta dallo stalking - La decisione del giudice Andrea Romito che non ha accolto in pieno l’ipotesi della procura: la stilista bolognese andrà a processo per la serie di comportamenti con i quali avrebbe tentato di scredita ... Secondo msn.com

Elisabetta Franchi rinviata a giudizio per diffamazione e minacce, cade l'accusa di stalking - I fatti contestati riguardano messaggi denigratori inviati a una sua ex consulente e un post su Instagram che ha generato commenti diffamatori ... Scrive msn.com