Elisabetta Franchi a processo le accuse di minacce e diffamazione sull’ex consulente amica Ma per il giudice non è una stalker

Per Elisabetta Franchi cade l’accusa di stalking, ma non quella per diffamazione e minaccia che la porta a processo per una serie di vicende legate a una sua ex consulente, un tempo anche sua amica. Il gup di Bologna Andrea Romito ha accolto solo parzialmente le richieste del pm Luca Venturi e ha prosciolto la stilista e imprenditrice con formula piena dall’accusa di stalking «perché il fatto non sussiste», rinviandola invece a giudizio per gli altri due capi d’imputazione. Il processo inizierà il prossimo 26 novembre. Inizialmente, la procura aveva contestato alla stilista solo lo stalking, ma lo scorso 22 ottobre il gup aveva invitato il pm a riformulare l’imputazione. 🔗 Leggi su Open.online

